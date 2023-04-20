AQUOS WISH SH-M20 SHARP

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商品詳細
【新品未開封】AQUOSWISHSH-M20SHARPアダプター付チャコール以下は参考スペック連続待受時間＊2LTE：約600時間／3G：約690時間／GSM：約580時間ディスプレイ約5.7インチHD＋（720×1,520）リッチカラーテクノロジーモバイルアウトドアビューリラックスビュー画質モード標準、ダイナミック、ナチュラル#スマホ/家電/カメラ#スマートフォン/携帯電話#スマートフォン本体#Android#iPhone#タブレット
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