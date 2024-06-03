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- 【1台3役】業務用キャビテーション40Khz・ラジオ波
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商品詳細
【1台3役】業務用キャビテーション40Khz・ラジオ波3in140Khzキャビテーション光ラジオ波多極RF赤LED搭載機能付き1台多役しわを引き締め全身エステ可能顔体用家庭用/業務用#ダイエット#キャビテーション#美容#エステ#光ラジオ波タイプ···その他部位···全身電源方式···交流式防水···防水機能なし重量···1500g～
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