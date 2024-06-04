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30 アルファード　ヴェルファイア用 シックスセンス 製強化タイロッド美品走行少
商品番号 J67771883102
商品名

30 アルファード　ヴェルファイア用 シックスセンス 製強化タイロッド美品走行少
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シックスセンス製品のタイロッドになります。調整ができるので、鬼キャンまで対応できると思います。当方は4度程度で使用していました。走行は5000キロ程度です。異音などヘタリはありません。予備にとっといてありましたが、使わないので出品致します。中古品になりますので、返品など返却には応じられませんのでご了承下さい。他でも出品していますので、入札前に必ずご連絡下さい！
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