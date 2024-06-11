ランクル70　ショックアブソーバー　純正　前後　ランドクルーザー　ショック　4本

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商品詳細
HZJ77(前後板バネ)に使用していたショックアブソーバーです。別のものに変更したので不要になりました。品番はフロント48511-60341、リア48531-60520です。サビや腐食等ありますのでご理解ある方のみご購入お願いします。全てショックの抜け、油漏れはありません。走行距離は8万キロ前後かと思います。ボルトやブッシュは付属しませんのでご了承ください。中古品ですのでノンクレーム、ノンリターンでよろしくお願いします。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタ
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