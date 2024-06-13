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オデッセイ RB1 エアサス
商品番号 Q46184206803
商品名

オデッセイ RB1 エアサス
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロードストームのエアサスになります。外してから時間たってますので状態不明です。外す前はリア一本上がらなかったですがエアサスが原因なのかコンプレッサー周りが壊れてたかわかりません。ジャンク扱いでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit202886.html
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