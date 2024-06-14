ダイハツ純正　コペン　ショック

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商品詳細
ダイハツコペン H23年 10万キロ走行の車両から取り外しました。右アッパーマウント、ベアリングゴリ感あり左は大丈夫です。 ガタは左右共にありません。リアは抵抗感があり、1本は正常、1本は戻りは悪いですがゆっくり戻ってきます。下回りを塗装していた為塗装がついていますが取り付けに問題はありません。必要でしたら外したスプリングシートお付けします。
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