H-D純正スポーツスターミッドコントロール(04〜13年)

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。XL883/XL1200(04〜13年)シリーズ純正ミッドコントロールになります。13年式フォーティエイトに3ヶ月間ほど装着してました。バイクコントロールがしやすくなり、運転時の疲労度も軽減され確実に乗りやすくなります。⚠️ブレーキペダルの側面にキズがあります。(写真6枚目)室内保管で状態は良いと思いますが、あくまでも中古品という事をご理解頂きNCNRでお願い致します。#ミッドコントロール#ハーレーダビットソン#スポーツスター純正#xl1200x#xl883#xl1200
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