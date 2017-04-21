APE50 Z2テール 新品

(品番FRT049)ＦＲＰ製の新品送料込みです。裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。２枚目画像は装着イメージになります。画像ではペイントしていますがお届けするものは未ペイントのシロゲル仕上げです。[取付可能車種]APE50AC16キャブ車専用※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車



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