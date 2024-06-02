YA-MAN ジェットフロスコンパクト ノズル用除菌ケース付

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商品詳細
開封したのみで全く使用していません。本体の箱を開ける際に破れていますので、神経質な方はご遠慮ください。値引き交渉は受け付けておりません型番YOI-100W本体サイズW48×D57×H125200gYA-MANヤーマンジェットウォッシャー口腔洗浄器ジェットフロスコンパクトホワイトYOI100Wバッテリー...充電タイプ...口腔洗浄器特徴...低刺激,研磨剤不使用・低研磨特徴...口臭対策・口臭予防,歯周病対策,低刺激
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