ジョーマローン ディフューザー イングリッシュ\u0026フリージア 165ml

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ご覧いただきありがとうございます。JOMALONEジョーマローンディフューザーイングリッシュペアー＆フリージアセントサラウンド165ml定価:13,530円状態：新品未開封【製品紹介】秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。シンプルでスタイリッシュなデザインのディフューザーは、どのような空間でもお使いいただけ、包み込むような香りを長時間お楽しみいただけます。