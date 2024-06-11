ホワイトムスク アロマ リードディフューザー ゲル 5点セット

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ジョンズブレンドシリーズのホワイトムスクの香りのリードディフューザー2本と置き型ゲル3個をセットにして出品します。好きな香りで気に入っていましたが、子供が大きくなってきて使用できないので泣く泣く出品します。ドンキで売ってた増量のやつも含まれます！ちょっとお得ですよ♪参考価格・リードディフューザー3300円・フレグランスゲル1100円質問等ありましたらお気軽にどうぞ。#ジョンズブレンド#ムスク#インテリア#アロマ#おうち時間#ジョンブレ#ホワイトムスク#MUSK#JONSBLEND種類···リードディフューザ香り···その他