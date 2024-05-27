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シャネル ブルードゥシャネル EDT 100ml
商品番号 W55963935377
商品名

シャネル ブルードゥシャネル EDT 100ml
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品説明　シャネルブルードゥシャネルオードパルファム100mlCHANELBLEUDECHANELEDP(EaudeParfum).商品説明2014年の夏、発売以来大人気のメンズ香水。シャネルから洗練された深く無限の自由を表現した現代的な香りです。さわやかなシトラスと暖かいシダーでウッディかつ官能的でオリエンタルな香り。「ブルードゥシャネル」は、束縛から解放され、自由を手に入れた男性を称えるフレグランスです。落ち着いたセクシーな大人の男性的な香りは、パートナーにつけてほしいと女性から人気の高いフレグランスです。また、全体を通してそんなに癖が強くなく、バランスがいい香りは、女性がつけても好印象な香りです。商品状態☆購入時期：数年前に購入して使いましたがまだ残量は7割程あるかと思いますが個人的な主観になりますのでご理解宜しくお願いいたします、保管場所クローゼットの暗い場所☆残量：７割程#シャネルブルードゥシャネルEDT100ml#メイクアップ#シャネル容量...50ml〜99ml
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