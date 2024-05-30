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プラダ キャンディ 30ml レアパッケージ　限定柄！
商品番号 C98005351745
商品名

プラダ キャンディ 30ml レアパッケージ　限定柄！
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)!商品説明を最後までお読みください☟★匿名配送・追跡保証有・送料込です★ブランドPRADA原産国：スペイン残量：9割以上の(10割に近い)ほぼ未使用です　　　(画像にてご確認ください)ビビットなピンクとPRADA、CANDYの立体的なゴールドのロゴがおしゃれでデザイン性のあるボトルです。小さな子供がいて今は使用機会がほとんどないので、お探しの方にお譲りします！◾️暗所で箱に入れて大切に保管していました。◾️外箱に少し痛みがあります。◾️完璧な品、新品同様の品をお求めの方はご遠慮ください。◾️中古品、自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いします。#香水#メイク#コスメ#プラダ#シャネル#フレグランス#オーデコロン#パフューム#オードトワレ#ブランド#オードパルファム#プラダキャンディ30ml
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