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商品詳細
特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防シロッシュ(ハミガキ)15g✖️2個歯ブラシ付き定期で購入していましたが（7月到着分）在庫が余っているため出品します。特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防
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