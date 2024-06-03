◎新品未使用◎ユリコロケット　サミットインターナショナル　水素　お風呂　ロケット

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます！サミットインターナショナル水素スパYURIKOロケット(風呂用水素水生成器)新品未使用定価130,000円商品説明「YURIKOロケット」はマグネシウムコア（純度：99.9％）とクエン酸を使い、ご家庭の浴槽に入れるだけでナノレベルの水素をたっぷりと発生させ、体を包み込み\"水素入浴\"を楽しめる風呂用水素水生成器です。電気を必要とせず、どなたでも簡単に扱えるのが、「YURIKOロケット」の特徴です。今注目の\"水素風呂\"で、心身をリフレッシュし、すこやかライフを満喫してください。
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◎新品未使用◎ユリコロケット サミットインターナショナル 水素 お ...
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YURIKOロケット::株式会社サミットインターナショナル
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