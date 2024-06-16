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商品詳細
■商品状態 購入時期：2023年５月 残量：1#Fillerinaリプレニッシングトリートメントグレード3#イングリウッド#Fillerina定価18,150円スイス発！自宅でセルフヒアルロン酸注入✨独自の処方で配合した分子量の異なる6種類のヒアルロン酸ジェルと、美容成分が豊富なミルクの14日間集中ケアトリートメント。素早く浸透*し、長時間の潤いと押し返すようなハリ感を叶えた高保湿のジェルです。保湿速度にバリエーションを持たせることで、つけた瞬間からみずみずしさとハリに満ちた肌へ。さらにジェルで潤った肌を保護するミルクはシルクのようなベースで肌全体を柔らかく、そして保湿しながらなめらかに整えます。*角質層まで【1セット内容】・リプレニッシングジェル30ml・シルキーフィルム30ml・アプリケーター2本
http://narcologia.ru/goods/unusable193274.html
http://narcologia.ru/goods/choice996185.html
http://narcologia.ru/goods/moisture665369.html
フィレリーナ リプレニッシングトリートメント Grade3
Fillerina (フィレリーナ) / リプレニッシング トリートメント ...
フィレリーナ リプレニッシングトリートメント Grade3
フィレリーナリプレニッシング トリートメント GRADE 3 セット リプレニッシング ジェル 30mL+シルキー フィルム 30mL
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Fillerina リプレニッシング トリートメント グレード 3 | eclipseseal.com
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○フィレリーナ リプレニッシングトリートメント グレード3 プレゼント ...
品質保証定番 Fillerina リプレニッシング トリートメント グレード 3 ...
数量限定】 専用Fillerina リプレニッシング トリートメント グレード ...
正規店お得 フィレリーナ リプレニッシング トリートメント グレード3 ...
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