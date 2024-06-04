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ワコール　肌着　タンクトップ　120
商品番号 I94441549446
商品名

ワコール　肌着　タンクトップ　120
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィールをご覧くださいませ※ご購入の際はコメントをお願いいたします。こちらからの返信をお待ちくださいませタグ付きのまま保管していました。いずれも綿100%です。バラ売りはご容赦くださいませ。あくまでも一度人の手に渡ったお品物なので少しの見落としも許せないような神経質な方は購入お控えくださいませ。※思っていた色と違ったなどという身勝手な理由で悪い評価をつける方は購入しないでください。
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