※値下げ中！　カード全て未開封　最新版DWE トークアロング フルセット

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商品詳細
DWE２０２３年７月に購入したので最新版です定価は318,600円です˗ˏˋ 付属品全て揃っていますˎˊ˗《付属品》・プレイメイト・エアー1台動作良好 録音再生問題なし ・カード 未開封・マイク未使用 ・Guide\u0026取説 数回開いたのみ ・マジックスクリーン未使用 ・充電器 1個 問題なく充電可能プレイメイトエアーは数回使用しましたが目立つ傷や汚れはなくかなり綺麗な状態ですカードは全て未開封で、購入した時のまま箱に入れているので、外箱も綺麗な状態です#ワールドファミリー#英語教材#イングリッシュ#トークアロング#DWE #ディズニー #英語 #ワールドファミリー #教材#worldEnglish #イングリッシュ#トークアロング#ディズニーワールド#プレイメイトエアー知育玩具の種類···英語学習知育玩具の種類···英語学習キャラクター···ディズニー対象年齢···0ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月、1歳、1歳半、2歳、3歳以上
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