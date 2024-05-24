的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 子供

⭐️1点限り！早い者勝ち⭐️スピード発送⭐️フォロー割あり(・̑◡・̑)ご覧いただきありがとうございます★★他にも多数出品中★★#たかちゃんの商品一覧はこちら-------✧商品説明✧-------お子様の視覚、聴覚刺激//遊びながら、脳の発達を促します//【遊びの中で脳を刺激し賢い我が子に！】【斬新なシューティング】●一つ目は回転ターゲット、ターゲットに命中すると、回転ターゲット全体が一層下ります。どのターゲットに命中しやすいかと考えながら射撃してみるのは楽しいでしょう●二つ目は弾力ターゲット、ロケットヘッドの中心に命中すると、ミニロケットが弾力で打ち上げるので、お子様を惹きつけます【8発スポンジ銃\u0026爽快な射撃】ターゲット本体だけではなく、スポンジ銃も付属されています。スポンジ銃の弾倉には8枚のスポンジ弾が装着できるので、ボルトとトリガーを引いたあと射撃すると、連続8回射撃できます。また、カッコよさのある見た目のほか、握り心地もよく、爽快なシューティング体験が感じられます【ユニークなデザイン】シューティングゲームで見たことのなく、ユニークなロケットデザインです。見た目はカラフルで可愛くて、本物のロケットを参照しデザインされたので、宇宙好きの子供へのプレゼントに最適です。クリスマス、新年、誕生日パーティーで遊ぶと、必ずその場を盛り上げる人気アイテムです【ライト\u0026音でエキサイティング】LEDライトと効果音が搭載！遊ぶ際に、ロケットのベースが光って、エキサイティングの効果音も流れます。シューティングしながら、お子様の視覚、聴覚も刺激を受け、遊びながら、脳の発達を促します。また、ライトと効果音もその場を、お子様を楽しませます【内容】本体スポンジ銃スポンジ弾*24ボタン電池*9ミニロケットヘッド*6リストバンド日本語説明書・新品・未使用品・即購入大歓迎・無言購入OK・24時間内発送#たかちゃんの商品一覧はこちら(*'▽')最後までご覧いただきありがとうございます24364050



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



Amazon.co.jp: スポンジ弾的当て ナーフ 好き シューティング おもちゃ ...



的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 ...



EagleStone 的あて 電子ターゲット 移動シューティングゲーム トイガン付き おもちゃ スポンジ弾20個 自動回復機能 射撃ターゲット 自動採点 男の子 射的 効果音 子供 クリスマス 誕生日 プレゼント 新年 ハロウィン ギフト 0199



的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 ...



的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 ...



的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 ...



的当て スポンジ弾 ナーフ 好き シューティング おもちゃ 知育玩具 ...



EagleStone 的あて 電子ターゲット 移動シューティングゲーム トイガン付き おもちゃ スポンジ弾20個 自動回復機能 射撃ターゲット 自動採点 男の子 射的 効果音 子供 クリスマス 誕生日 プレゼント 新年 ハロウィン ギフト 0199



恐竜おもちゃ 銃 おもちゃ スポンジ銃 男の子 プレゼント シューティングゲーム ​室内ゲーム スポンジ弾 射撃ターゲット 誕生日プレゼント クリスマス キッズ プレゼントこどもの日