ベビーサークル 120×160 メッシュタイプ

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開梱、組み立てし2日程使用しました。上からプレイマットを敷いて使用していた為傷などは見当たりません。組み立てに必要な説明書を廃棄してしまっております。以下組立方法、分かりにくいですがご確認お願い致します。清掃し発送致しますがご理解頂ける方のみお願い致します。収納袋に入れた状態で段ボールで発送致します。✳︎付属の吊り手はブルーとイエローです。✳︎女性一人で組み立て可能。✳︎工具などは必要なし【組立方法】布部分が一体になっています。それぞれステンレスパイプ(長いタイプ短いタイプあります)を筒の中に通してプラスチック部品(繋ぎ)を入れ込みます。◉プラスチック部品・吸盤付きの繋ぎは床に面する・吸盤なしの繋ぎは上部に使用→直角タイプは角に4箇所使用、それ以外は繋ぎに使用全て使っても数個余剰があります。定価:8,500円