ルースイソンブラ　ジャージ上下　S

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商品詳細
ルースイソンブラ ジャージ上下 S濃紺に蛍光黄色のかっこいいジャージです。袖口にスレあり、ところどころ引き連れありますがプリント割れなし、膝や肘など軽くスレありますが破れはありません。中古ご理解宜しくお願い致します。値下げ不可でお願い致します。
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