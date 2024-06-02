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ルースイソンブラ　ジャージ上下　S
商品番号 W75227371497
商品名

ルースイソンブラ　ジャージ上下　S
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ　ジャージ上下　S濃紺に蛍光黄色のかっこいいジャージです。袖口にスレあり、ところどころ引き連れありますがプリント割れなし、膝や肘など軽くスレありますが破れはありません。中古ご理解宜しくお願い致します。値下げ不可でお願い致します。
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