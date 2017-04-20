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シルクスクリーン リトグラフ 版画 スタイン バーグ
商品番号 X64259704471
商品名

シルクスクリーン リトグラフ 版画 スタイン バーグ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

♥シルクスクリーン♥リトグラフ♥版画♥スタインバーグ♥ＳＴＥＩＮＢＥＲＧサイズ額585mmx500mmx23mmマット内405mmx315mmデリエール·ル·ミロワール〘リトグラフ本〙最終刊号リトグラフの表紙ギャラリーマグ―工房制作1981年のリトグラフですので経年変化はあります種類...シルクスクリーン
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