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『最終値下げ』umbro アンブロ ベンチコート　フットサル　ダウンコート
商品番号 J97529050545
商品名

『最終値下げ』umbro アンブロ ベンチコート　フットサル　ダウンコート
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年スポーツ店で新品で購入し、2．3回着用しました。使用感もあまりなく、綺麗な商品です。発送の際は圧縮させていただく可能性があります。あらかじめご了承ください。サイズはレディースのMです。寸法は着丈１０５センチ身幅５５センチです。9800円で購入しました。お値引き不可でお願い致します。よろしくお願い致します。丈···長袖種類···ジャージアウターサイズ···M
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