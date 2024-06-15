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GOSEN ミクロパワー
商品番号 P62800500499
商品名

GOSEN ミクロパワー
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···テニスガット用途···軟式・ソフトテニス廃盤になりましたミクロパワー4本セットになります。保存品ですので、状態が気になる方はご購入はご遠慮ください。バラ売りは1本1250になります。
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