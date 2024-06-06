お得！ Babolat エクサルト130 6張セット XALT

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※即購入辞めてください！購入意思をコメントで頂いてから専用ページに致します。尚、必ずプロフ参照してから納得した上でご検討よろしくお願い申し上げます。バボラの新商品、XALT(エクサルト)130になります！新品未開封パッケージ品のお得な6張セットです！ファイバープレミアムに似た打球感の再現と爽快な打ち心地が特徴です。※発送時には平らにして発送予定なのでまとまっているシュリンクは取らせていただく予定です。1本定価¥3,960-※バラ売りは今のところ考えておりませんのでそのような打診コメントは御遠慮下さい。※神経質な方は御遠慮ください。#ロジャーフェデラー#ローチェ#FILA#エレッセ#LACOSTE#GOSEN#Prince#SRIXON#DUNLOP#YONEX#Babolat#Wilson#HEAD#錦織圭#大坂なおみ#西岡良仁こちらは自宅保管品になりますので写真での判断の上、ご理解ご了承下さる方にお譲りしたいと思います。※発送は簡易包装にて行います。箱ありや頑丈に、などの要望がありましたら着払いにて対応致します。ご購入の意志が固まりましたらコメント欄に専用をお願い致します！と一言下さい！出来るだけ早めに対応致します！専用ページになりましたらお名前のページに変更されていますのでそちらをご購入下さい！種類···ガット用途···硬式