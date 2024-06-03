ルースイソンブラLUZeSOMBRA パーカー　ジャージ　フットサル　サッカー

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商品詳細
♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎アイテムルースイソンブラ LUZeSOMBRAシングルフェイスドルマンパーカージャージ パーカ▪︎サイズ L身幅65cm着丈69cm▪︎カラーブラック グレー▪︎コンディションフットサル後の移動着として着用しました。プレーの際には着ておりません。傷み汚れもほぼなくキレイな状態です。※右袖にNo.17のプリントございますのでご了承くださいませ。◎ジャージ素材のパーカーです。 ルースらしいシンプルなデザインとなって おります。※即購入OKです※コメント等気軽にお寄せくださいませ
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