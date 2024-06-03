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ルースイソンブラLUZeSOMBRA パーカー　ジャージ　フットサル　サッカー
商品番号 L83217994681
商品名

ルースイソンブラLUZeSOMBRA パーカー　ジャージ　フットサル　サッカー
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪ご覧いただきましてありがとうございます♪▪︎アイテムルースイソンブラ　LUZeSOMBRAシングルフェイスドルマンパーカージャージ　パーカ▪︎サイズ　L身幅65cm着丈69cm▪︎カラーブラック　グレー▪︎コンディションフットサル後の移動着として着用しました。プレーの際には着ておりません。傷み汚れもほぼなくキレイな状態です。※右袖にNo.17のプリントございますのでご了承くださいませ。◎ジャージ素材のパーカーです。　ルースらしいシンプルなデザインとなって　おります。※即購入OKです※コメント等気軽にお寄せくださいませ
http://narcologia.ru/goods/recuperation907221.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate631377.html
http://narcologia.ru/goods/traverse182726.html
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