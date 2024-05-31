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ルースイソンブラ　プラクティスシャツ\u0026ハーフパンツ　ブルー　サイズS
商品番号 H30878964004
商品名

ルースイソンブラ　プラクティスシャツ\u0026ハーフパンツ　ブルー　サイズS
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ　サッカープラクティスシャツカラー···ブルー丈···半袖サイズ···S￼子供がサッカーの練習着として使用していましたが、サイズアウトの為、出品致します。目立つシミではありませんが、うっすらシミのようなものがあります。(写真3、5枚目参照)中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial108516.html
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