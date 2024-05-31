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- ルースイソンブラ プラクティスシャツ\u0026ハーフパンツ ブルー サイズS
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商品詳細
ルースイソンブラ サッカープラクティスシャツカラー···ブルー丈···半袖サイズ···S￼子供がサッカーの練習着として使用していましたが、サイズアウトの為、出品致します。目立つシミではありませんが、うっすらシミのようなものがあります。(写真3、5枚目参照)中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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