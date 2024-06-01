adidas オールドデサント製 90s メッシュ ゲームシャツ 黒×青



ビンテージ90's adidas アディダス トレフォイルロゴ七分袖メッシュ ... ビンテージ90's adidas アディダス トレフォイルロゴ七分袖メッシュ ...



80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ... 80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ...



80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ... 80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ...



2023年最新】兼松 アディダスの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】兼松 アディダスの人気アイテム - メルカリ



80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ... 80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ...



【超希少】adidas アディダス デサント製 90s トラックパンツ ジャージ | フリマアプリ ラクマ 【超希少】adidas アディダス デサント製 90s トラックパンツ ジャージ | フリマアプリ ラクマ



80s/タイ製】美品/アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ/古着 ... 80s/タイ製】美品/アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ/古着 ...



80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ... 80s'デサント製【アディダス】ビックトレフォイル刺繍メッシュゲーム ...



adidas - adidas アディダス ポリエステル トラックパンツ メンズLの ... adidas - adidas アディダス ポリエステル トラックパンツ メンズLの ...



【70s/オーストリア製】アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ ... 【70s/オーストリア製】アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ ...



70年代 size：S【 adidas 】アディダス トラックジャケット ジャージ ... 70年代 size：S【 adidas 】アディダス トラックジャケット ジャージ ...



アディダス ジャージ 赤の値段と価格推移は？｜165件の売買データから ... アディダス ジャージ 赤の値段と価格推移は？｜165件の売買データから ...



70年代 size：S【 adidas 】アディダス トラックジャケット ジャージ ... 70年代 size：S【 adidas 】アディダス トラックジャケット ジャージ ...



adidasのカットソー検索結果|古着・中古品の通販サイト セカンド ... adidasのカットソー検索結果|古着・中古品の通販サイト セカンド ...



80s/タイ製】美品/アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ/古着 ... 80s/タイ製】美品/アディダスadidas/ビンテージ/ヴィンテージ/古着 ...

【カラー・デザイン】黒×青黒の部分がメッシュ生地襟 ライン入り襟元 adidas 刺繍袖 3ライン 別生地後面裾元 adidas プリント【サイズ】size:O-XO着丈:73.5cm身幅:55.5cm肩幅:51cm袖丈:25cm実寸XL程のサイズ感※素人採寸の為、参考程度でお考えください。【素材】本体 ポリエステル100%衿 綿60% ポリエステル40%【コンディション】⇒B(状態良好)S:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣-adidas-1949年創設。ドイツバイエルン州に本社を置くスポーツ用品メーカー。日本では1998年直営日本法人アディダスジャパン設立まで販売代理店として兼松スポーツやデサントなどが請け負っていた。→近年、菅田将暉さん、小松菜奈さん、あいみょんさんなど古着がお好きな芸能人の方が着用していることで注目されている。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【ご購入に関して】・写真でご確認の上、ご購入よろしくお願いします。・中古品ということをご理解いただいた上でご購入お願いします。追加画像のご要望があればアップします。・中古品は、見る方によって状態の価値観が異なります。トラブルを避けるためにも、気になる点等ございましたら、お気軽にコメントいただけますようお願い申し上げます。【発送に関して】・発送はメルカリ便を予定しています。・商品のサイズ、発送のタイミングによっては らくらく⇄ゆうゆうメルカリ便への変更の場合もあります。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣#アディダス#adidas#デサント#メッシュ#サッカー#フットサル#古着#90's#ガンバ大阪