軟式バット ビヨンドマックス キング2 バンプ構造 2TB-42840 king

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商品詳細
通常使用に伴う傷、汚れはあります。プレイに支障があるようなダメージはございませんが中古スポーツ用具をご理解いただきお願い致します。写真の物で全てになります。今では生産中止されているバンプ構造の貴重なモデルです。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス
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