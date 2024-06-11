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軟式バット ビヨンドマックス キング2 バンプ構造 2TB-42840 king
商品番号 H43258093577
商品名

軟式バット ビヨンドマックス キング2 バンプ構造 2TB-42840 king
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常使用に伴う傷、汚れはあります。プレイに支障があるようなダメージはございませんが中古スポーツ用具をご理解いただきお願い致します。写真の物で全てになります。今では生産中止されているバンプ構造の貴重なモデルです。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス
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