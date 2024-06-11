テーラーメイド　ステルス　9.0 VENTUS BLUE VeloCore 5S

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商品詳細
種類...ドライバーテーラーメイド人気モデル...ステルス利き手...右対象...メンズシャフト ベンタスブルー 5S VeloCoreロフト 9.0長さ 45.25重さ 307 バランス D3 （カタログ値）ほとんど使っていません。ラウンド2回と練習場で数回利用
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