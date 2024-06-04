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YONEX テニスシューズ　エアラスダッシュ2 ワイド　28.5cm
商品番号 O88806687539
商品名

YONEX テニスシューズ　エアラスダッシュ2 ワイド　28.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXのテニスシューズパワークッションエアラスダッシュ2ワイドGC対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···28.5cmオムニコートで5回ほど使用し、その後、使用せず、室内で保管しておりました。少し砂が入っておりますが、目立った傷や汚れはございません。完璧な美品を求められる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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