YONEX テニスシューズ　エアラスダッシュ2 ワイド　28.5cm

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商品詳細
YONEXのテニスシューズパワークッションエアラスダッシュ2ワイドGC対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···28.5cmオムニコートで5回ほど使用し、その後、使用せず、室内で保管しておりました。少し砂が入っておりますが、目立った傷や汚れはございません。完璧な美品を求められる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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