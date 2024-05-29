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新品未使用　SEIKO セイコー 大正琴調律器 ソフトケース付 ST300
商品番号 V84732666494
商品名

新品未使用　SEIKO セイコー 大正琴調律器 ソフトケース付 ST300
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。外装に破れ、折れがあります。SEIKOセイコー大正琴調律器ソフトケース付ST300です。124(W)×65(H)×36(D)mm154g(9V電池含む)オート(クロマティック)・マニュアル(G4、G3)測定範囲:A0~C8、基準音発振:C2~B6基準ピッチ:A4=430~450Hz、端子:インプット・アウトプット
http://narcologia.ru/goods/Adder182375.html
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