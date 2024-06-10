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掛軸 浪速之民 小野常春『秋祭』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 K-156
商品番号 J61791624842
商品名

掛軸 浪速之民 小野常春『秋祭』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 K-156
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年による汚れ、シミ、シワがあります。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約138cm幅約70cm
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