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- 掛軸 浪速之民 小野常春『秋祭』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 K-156
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年による汚れ、シミ、シワがあります。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約138cm幅約70cm
http://narcologia.ru/goods/revamp465322.html
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