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読売ジャイアンツ 原辰徳 Tシャツ
商品番号 G48569877636
商品名

読売ジャイアンツ 原辰徳 Tシャツ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ原辰徳Tシャツ新品未使用です。サイズはフリーサイズですが、メンズのLサイズくらいあります。自宅保管ですので、神経質な方は購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform52517.html
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