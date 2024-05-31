阪神タイガース バタフライチェア　阪神タイガース非売品

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日清食品2023阪神タイガースキャンペーンの非売品折りたたみチェアです。未開封そのまま発送いたします。送料が2000円ほどかかるので値下げ不可ご質問なければ即購入OK バタフライチェア折りたたみができる\\\"ド派手\\\"なバタフライチェア。ご自宅での応援に使っていただけるのはもちろん、公園やキャンプ場でも活躍します。大きく開いた\\\"虎\\\"の口の中で阪神タイガースを応援するひよこちゃんのイラストは、人気イラストレーター・HIGHJUMPERさんの描き下ろしです。※サイズ:使用時(約)幅84×奥行74×高さ86cm、収納時(約)幅18×奥行18×高さ105cm※耐荷重量:約80kg野球チーム...阪神タイガース種類...その他出品を急に取り下げる場合ございます。気になる方はお早めにお願いします。