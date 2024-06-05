アスレタ ウルトラシェル Oサイズ

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商品詳細
Oサイズ定価9900円着丈73cm身幅63cm位フラッシュサックス×ネイビー表面は防風素材で裏地はワッフル起毛素材で暖かいです。爽やかなカラーで、春先まで着れると思います。両サイドポケット付いてます。左肩のビッグカフェブラロゴがカッコいいです。移動着として数回着用しました。プリント割れも無く、まだまだ着用出来ます。goleador（ゴレアドール）dalponte（ダウポンチ）spazio（スパッツィオ）duelo（デュエロ）gavic（ガビック）penalty（ペナルティ）bonera（ボネーラ）capaz（カパース）sfida（スフィーダ）desporte（デスポルチ）hubsch（ヒュブシュ）soccerjunky（サッカージャンキー）ATHLETA（アスレタ）gol（ゴル）svolme（スボルメ）penetrar（ペネトラール）FINTA（フィンタ）LUZeSOMBRA（ルースイソンブラ）GRANDE（グランデ）asics（アシックス）adidas（アディダス）NIKE（ナイキ）PUMA（プーマ）UNDERARMOUR（アンダーアーマー）NEWBALANCE（ニューバランス）MIZUNO(ミズノ）Umbro（アンブロ）Kappa（カッパ）DIADORA(ディアドラ）等サッカーブランド好きな方
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