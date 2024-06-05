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最終値下げです‼️ヨネックス　テニスシューズ　27.5㎝
商品番号 P14311463168
商品名

最終値下げです‼️ヨネックス　テニスシューズ　27.5㎝
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレーコートで一度1時間程使用しました。サイズ···27〜27.5cm性別···メンズ性別···レディースメンズ兼用
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