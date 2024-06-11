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商品詳細
高さ約9㎝口径約11㎝高台径約5㎝高台高さ約1㎝重さ490g高台内にQのような窯印があるように見えるのですが、利休時代の京都の陶工、江存ではないか？ひよっとしたらと、思っております。？木箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/procurement372033.html
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