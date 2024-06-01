ハンズウィン テニスS-60ガット張り機　兵丹島 ストリングマシン

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分銅式ストリングマシンです。先週まで使用していましたので、機能は全く問題ないかと思います。商品に関しては１枚目に写っているものとなります。・本体・フライングクランプ等の工具・マニュアル・張る練習用のオマケストリング発送は元箱に梱包してお送りします。わたしもこのストリングマシンで初めてストリングを張ったのですが、マニュアルを読むだけできちんと張れました。（二本張り推奨です）商品の詳細は兵丹島のHPをご参照ください。https://hyotann.raku-uru.jp/item-detail/131003240ポンドから54ポンドの間でナイロンもポリも張りましたが、いずれの場合もきちんとテンション出ており、打った感覚もショップに出したのと同様でした。（個人の感想としてお受け止めください）なお、ラケットを固定するノブが1つ破損したため、代用品を取り付けております。（写真６枚目）。機能的には全く問題ありません。念の為破損したノブもお付けいたします。用途...硬式