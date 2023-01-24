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ベンタスTRブルー　シャフト のみ
商品番号 W40149046753
商品名

ベンタスTRブルー　シャフト のみ
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。シャフトベンタスTRブルー　6X日本正規品　メーカーカスタム。新品購入後練習場で何球か試打しました。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/waveform648017.html
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