ベンタスTRブルー　シャフト のみ

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ご覧頂きありがとうございます。シャフトベンタスTRブルー 6X日本正規品 メーカーカスタム。新品購入後練習場で何球か試打しました。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。