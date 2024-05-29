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人気ソフビシリーズ「16dソフビコレクション」 武藤敬司引退記念Ver
商品番号 X87409402993
商品名

人気ソフビシリーズ「16dソフビコレクション」 武藤敬司引退記念Ver
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ソフビシリーズ「16dソフビコレクション」武藤敬司引退記念Ver2023年2月21日東京ドーム大会で引退した武藤敬司さんの引退を記念した引退ロゴ入りパッケージの「16dソフビコレクション」武藤敬司引退記念Ver限定1,000個の限定モデル！こちらの商品は、引退ロゴ入りパッケージとなり、7月発売の通常パッケージとは異なる引退記念バージョンの箱に入っています。（ソフビ本体は共通です）そして本当のラストマッチとなった蝶野選手とのツーショットサイン入り写真をお付け致します。新品未開封品ですが一度は人の手に渡った中古品ですのでNC.NRでお願い致します。喫煙者、ペット、共におりません。安心機能、追跡有り匿名メルカル便にて翌日発送致します。『KEIJIMUTOGRANDFINALPRO-WRESTLING“LAST”LOVE～HOLDOUT～』第8試合60分1本勝負●武藤敬司vs内藤哲也○28分58秒デスティーノ→片エビ固め●武藤敬司vs蝶野正洋○STF#Pleasure出品商品プロレスTシャツ#Pleasure出品商品プロレス
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