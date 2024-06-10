ヨネックス　テニスバック　ラケットリュック

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商品詳細
ヨネックス ラケットバックです。擦れ（3枚目）があります。紐（持ち手）の部分に汚れ、変色が多少あります。その他は比較的綺麗です。発送の為に折りたたむことになります。ご了承下さい。#ヨネックス#YONEX#テニス#tennis#ラケットバック#テニスバック#ラケットリュック
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