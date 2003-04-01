セビージャ　　joma 長袖

セビージャ jomaの長袖ウェアです。サイズはMサイズです。身幅 55着丈 66目立つ傷や汚れは見受けられないですがあくまでも古着なのでご理解の程よろしくお願い致します。ラリーガ スペインリーグ セルヒオ・ラモス



セビージャアトレティコ（Ｈ）０７/０８選手用長袖 - DON VALON



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