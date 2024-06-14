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MIKETROUT 2022 SILVER SLUGGER トラウトボブルヘッド
商品番号 V96250106365
商品名

MIKETROUT 2022 SILVER SLUGGER トラウトボブルヘッド
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイクトラウト選手の2022シルバースラッガー賞記念ボブルヘッドです。今年9/15にエンゼルスタジアムで先着配布され、撮影のため中身を確認したのみの新品・未使用です。MLBLAAロサンゼルス・エンゼルスLosAngelesAngelsマイクトラウトMikeTrout大谷翔平シルバースラッガー賞2022SilverSluggerボブルヘッド2023
http://narcologia.ru/goods/passionate347913.html
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