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ジオブレイク50s
商品番号 K24403594153
商品名

ジオブレイク50s
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カスタムグリップ1、元グリありバランス285ミリ(ノーマル)ウェイト242g今年4月に、予備用として購入しましたが、あまり使用しない為出品しました。ヘッド、テープ使用していましたが、小さな傷少しあります。
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