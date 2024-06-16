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非売品未使用 坂本投手 横浜DeNAベイスターズ×マリノスコラボ クリアボトル
商品番号 O24570648614
商品名

非売品未使用 坂本投手 横浜DeNAベイスターズ×マリノスコラボ クリアボトル
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···横浜DeNAベイスターズ横浜スタジアムで試合日のみ開催しているガラポンの当たりのクリアボトルです。このガラポンは缶バッチやアクリルスタンドがあたるのですが、クリアボトルはレア商品となります。値下げ交渉不可
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