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ヨネックス テニスシューズ
商品番号 A45121685085
商品名

ヨネックス テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックステニスシューズパワークッションソニケージ3MGC色ネイビー/レッドサイズ···26.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用新品・未使用ですが、自宅クローゼット保管品であり、当方が気付いていない小さいスレ、小さいキズがあるかもしれません。気にならない方のみご購入をお願いいたします。
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