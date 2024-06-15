ヨネックスボルトレイジ7S UL0

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商品詳細
2023年5月頃に購入。後衛用グリップUL0です。試用期間は1か月くらいです。高校の女子が大事に使用したので特に目立つ傷はないと思います。エッジガードを張っています。3週間前にデュオラッシュを27ポンドで張っています。他メーカーの気になっている物の方が娘に合ったので、出品いたしました。
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