ヨネックスボルトレイジ7S UL0

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2023年5月頃に購入。後衛用グリップUL0です。試用期間は1か月くらいです。高校の女子が大事に使用したので特に目立つ傷はないと思います。エッジガードを張っています。3週間前にデュオラッシュを27ポンドで張っています。他メーカーの気になっている物の方が娘に合ったので、出品いたしました。