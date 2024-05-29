Faber Castell アートグリップ水彩鉛筆24色 スターターセット

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アーティスト画材のトライアルセット。長時間の描画にも疲れにくい人間工学に基づいた三角形の軸、滑り止め効果のある特殊加工のドットなど、使う人の気持ちを考えた優れた機能を随所に盛り込んだ色鉛筆。イレーサーや、スケッチ用の鉛筆、筆ペン、スケッチブックなどをセットにした商品で、付属の筆ペンで水分を加えると、水彩絵の具を使用したように描くことができます。■内容アートグリップ水彩色鉛筆24色GRIP2001イレーサーキャップ2個ビットアーティストペン（セピアF、ゴールド）2本GRIP2001鉛筆(2B)2本シャープナー1個スケッチブック1冊水筆1本水彩色鉛筆の使い方手引書 ■サイズW240xH210xD45mm絵具の種類...水彩色鉛筆⚠色鉛筆の残量は写真をご参照ください。⚠色鉛筆以外は未使用です。⚠缶のケースや外箱に汚れや傷があります。※写真参照⚠外箱なしまたは解体して発送希望の方は500円値引きいたしますので、コメントにてご相談下さい。⚠長らく自宅保管していました。予めご了承願います。水濡れ対策+プチプチに包んでらくらくメルカリ便(宅急便)で発送する予定です。#即購入大歓迎#即日発送#匿名配送#FaberCastell#ファーバーカステル#色鉛筆#水彩鉛筆#水彩色鉛筆#watercolor#アートグリップ#スターターセット#トライアルセット#お絵かき#水彩絵の具