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商品詳細
有原航平直筆サインカード5枚限定シリアルナンバー3/5福岡ソフトバンクホークス読売ジャイアンツ広島東洋カープ阪神タイガース中日ドラゴンズヤクルトスワローズ北海道日本ハムファイターズ千葉ロッテマリーンズオリックスバファローズ埼玉西武ライオンズ楽天ゴールデンイーグルス近鉄バッファローズ横浜ベイスターズ横浜DeNAベイスターズBBMメジャーリーグGENESISジェネシス
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2016BBM 日本ハム ホークス新加入 有原航平 直筆サインカード 5枚限定
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